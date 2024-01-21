Нападающий "Оттавы" Тарасенко набрал 30-е очко в сезоне НХЛ

Россиянин отличился в матче против "Виннипега"

ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. "Виннипег" со счетом 2:1 после овертайма одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Виннипега" шайбы забросили Мэйсон Эпплтон (25-я минута) и Николай Эллерс (65), у проигравших - Паркер Келли (45). По результативной передаче сделали российские нападающие Владислав Наместников ("Виннипег") и Владимир Тарасенко ("Оттава"). На счету Наместникова теперь 24 очка (5 заброшенных шайб + 19 передач) в 41 игре текущего сезона, у Тарасенко - 30 (11 + 19) в 39 матчах.

"Виннипег" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, в 44 матчах набрав 64 очка, "Оттава" с 33 очками в 41 встрече занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе. Обе команды проведут следующие матчи на выезде: "Оттава" сыграет с "Филадельфией" 21 января (начало в 21:00 мск), "Виннипег" в ночь на 23 января по московскому времени - с "Бостоном".

Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 36 бросков из 40 в выездном матче против "Филадельфии" (7:4). Его одноклубник канадский форвард Натан Маккиннон продлил результативную серию до 11 игр, набрав 4 очка (2 + 2), и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив нападающего "Тампы" Никиту Кучерова. На счету канадца 77 очков, у россиянина - 75. Нападающий "Колорадо" Логан О'Коннор оформил первый в карьере хет-трик в НХЛ.

Четвертую победу подряд одержал "Бостон", команда на выезде обыграла "Монреаль" со счетом 9:4. В составе "Бостона" первый в карьере в НХЛ хет-трик оформил форвард Дэнтон Хейнен, а нападающий Давид Пастрняк забросил 30-ю шайбу в сезоне. Хоккеисты "Нью-Джерси" после церемонии введения в Зал славы клуба тренера команды трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Брылина уступили дома "Далласу" (2:6).

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич отдал 20-ю передачу в сезоне в домашнем матче команды с "Вашингтоном" (3:0). "Ванкувер" дома обыграл "Торонто" (6:4), "Аризона" на своем льду - "Нэшвилл" (3:2). "Тампа" одержала пятую победу подряд, выиграв на выезде у "Баффало" (3:1).