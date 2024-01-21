Россиянка Тимофеева не смогла выйти в четвертьфинал дебютного Australian Open

Отечественная теннисистка уступила украинке Марте Костюк

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Тимофеева проиграла украинке Марте Костюк в матче четвертого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Костюк, не получившей номера посева на турнире. Тимофеева попала в основную сетку после победы в квалификации. После матча соперницы не стали пожимать руки. В четвертьфинале украинка сыграет с американкой Корри Гауфф (4-й номер посева).

Тимофеевой 20 лет, она занимает 170-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка победила на одном турнире под эгидой организации. Россиянка впервые играет в основной сетке турнира Большого шлема.

Костюк 21 год, украинка располагается на 37-м месте в мирового рейтинге. На ее счету один титул WTA. Выход в четвертьфинал стал лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема, ранее она доходила до четвертого круга Roland Garros 2021 года.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).