В новокузнецком "Металлурге" рассказали, когда планируют подать заявку на вступление в КХЛ

Это произойдет не ранее чем через три года

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новокузнецкий "Металлург" может подать заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после того, как завершит трехлетнюю программу развития клуба. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Металлурга" Андрей Денякин.

"Металлург" выступал в КХЛ с 2008 года, ни разу не сумев выйти в плей-офф. В 2017 году совет директоров КХЛ исключил команду из состава участников на основании рейтинга, показывающего направления развития клубов.

"Мы 3,5 года практически выживали, пытались сохранить хоккей в Новокузнецке, и мы это сделали. Сейчас наступил период развития, он не быстрый: нужно поднимать школу, молодежку плюс основную команду, - сказал Денякин. - Чтобы идти в КХЛ, нужно сделать многое. Думаю, старт подготовке заявки, скорее всего, дан, а дальше будем смотреть. Сейчас мы подготовили краткосрочную программу на три года".

По словам гендиректора, одной из главных целей этой программы является завоевание Кубка Петрова Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги. "Венцом этого развития должно стать появление в команде игроков уровня КХЛ, у нас должны быть укомплектованные команды молодежки и основы. Дальше будем разговаривать, потому что губернатор так и сказал: "Первое место займете - пойдете в КХЛ", - отметил Денякин.

Гендиректор "Металлурга" рассказал, что клубу не нужно поспешное вступление в КХЛ. "По этой теме мы встречались и с губернатором, и с главой города Сергеем Николаевичем Кузнецовым. Все понимают, что просто зайти в КХЛ - это неправильно. Зайти и потом спуститься вниз и влачить жалкое существование? После утверждения программы и прохождения ряда шагов уже можем думать о заявке. Потому что неправильно быть чьим-то фармом в КХЛ", - отметил он.