В новокузнецком "Металлурге" рассказали о поддержке со стороны российских игроков НХЛ

Воспитанниками клуба, в частности, являются Илья Сорокин, Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские воспитанники новокузнецкого "Металлурга", выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в соцсетях поддерживают команду, особенно когда она выступает в плей-офф. Об этом ТАСС рассказал гендиректор клуба Андрей Денякин.

Воспитанниками "Металлурга", в частности, являются олимпийский чемпион вратарь Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс), чемпион мира, финалист Кубка Стэнли голкипер Сергей Бобровский ("Флорида"), обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира защитник Дмитрий Орлов ("Каролина"), олимпийский чемпион нападающий Кирилл Капризов ("Миннесота").

"Ребята морально поддерживают команду, особенно когда мы выходим в плей-офф, радуются за нее. Когда мы выходили в плей-офф, они писали нам поздравления в соцсетях", - сказал Денякин.

"К сожалению, за годы мы потеряли в команде молодежку, своих воспитанников практически нет. Те же Бобровский, Сорокин, Орлов не знают, кто сейчас в команде. В последний раз к нам приезжал Сорокин с Кубком Гагарина. Мы всегда их ждем в гости", - добавил он.