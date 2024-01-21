Дю Плесси выиграл титул UFC в среднем весе

Южноафриканец победил американца Шона Стрикленда раздельным решением судей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Южноафриканский боец смешанного стиля (MMA) Дрикус дю Плесси победил американца Шона Стрикленда и завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Турнир UFC 297 прошел в Торонто.

Дю Плесси победил соперника раздельным решением судей. Он стал первым представителем ЮАР, ставшим чемпионом UFC. Стрикленд проводил первую защиту чемпионского титула, который он завоевал в сентябре 2023 года, победив новозеландца Исраэля Адесанью единогласным решением судей.

Стриклэнду 32 года, на его счету теперь 28 побед и 6 поражений в MMA. Дю Плесси 30 лет, в активе спортсмена 21 победа и 2 поражения.

В других боях на турнире американка Ракель Пеннингтон одержала победу над бразильянкой Майрой Буэно Силвой в поединке за вакантный титул в легчайшей весовой категории. Россиянин Мовсар Евлоев, выступающий в полулегком весе, был сильнее британца Арлольда Аллена. Оба поединка завершились единогласным решением судей. Российский боец одержал в UFC восьмую победу подряд, на его счету 18 побед и ни одного поражения в MMA.