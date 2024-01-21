Биатлонист Бабиков выиграл масс-старт на этапе Кубка России

Вторым стал белорус Дмитрий Лазовский, третьим стал Александр Логинов

ТАСС, 21 января. Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ижевске.

Победитель преодолел дистанцию 15 км за 56 минут 3,6 секунды, допустив 2 промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорус Дмитрий Лазовский (отставание - 27,0 секунды; 3 промаха). Третьим стал Александр Логинов (+39,9; 3).

Бабикову 32 года. Он является четырехкратным чемпионом Европы. 31-летний Логинов является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. В 2020 году он выиграл спринт на чемпионате мира. В активе биатлониста также серебряная и четыре бронзовые медали мировых первенств.

Женский масс-старт на этапе Кубка России в Ижевске начнется в 13:00 мск.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено.