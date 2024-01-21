Матыцин уверен, что интерес к спортивным событиям в России будет сохраняться

В 2024 году в стране пройдут такие крупные соревнования, как Игры БРИКС, Игры будущего и Игры дружбы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Тенденция к сохранению интереса к спортивным событиям отмечается в России. Об этом на пленарной сессии "Спорт и туризм. Синергия развития" в рамках выставки-форума "Россия" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"В Сочи за последнее время введено в строй более 300 спортивных объектов, активно используется наследие Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. Мы видим интерес инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры, что тысячи и миллионы людей приезжают на этот всесезонный курорт", - сказал министр.

"Казань называют спортивной столицей России. В 10 раз увеличился турпоток в Казань с 2013 года. Город известен спортивными объектами, туристическими кластерами, историческими местами. Какой импульс развитию дал чемпионат мира по футболу многим нашим городам: возведены отели, дороги, стадионы. Миллионы наших людей приезжают в эти города. 2024 год подарит много ярких событий - Игры будущего, Игры БРИКС, Игры дружбы. Такая тенденция будет сохраняться. Мы видим интерес ко многим спортивным событиям", - добавил Матыцин.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, город также примет Игры БРИКС с 12 по 23 июня. Игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.