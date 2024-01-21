Криштиану Роналду считает, что награда "Золотой мяч" теряет авторитет и доверие

Португальский форвард заявил, что больше не верит в эту награду

ТАСС, 21 января. Награда "Золотой мяч", которая вручается лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football, теряет авторитет и доверие. Такое мнение газете Record высказал пятикратный обладатель награды португальский форвард клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

"Я думаю, что в каком-то смысле "Золотой мяч" и The Best от Международной федерации футбола (ФИФА) теряют авторитет, - сказал Роналду. - Нельзя сказать, что [Лионель] Месси не заслужил их, или [Эрлинг] Холанд, или [Килиан] Мбаппе, я просто больше не верю в эти награды. И дело не в том, что я победил на Globe Soccer. Это факты, это цифры, а цифры не обманывают. Они не могут отобрать у меня этот трофей (лучшему бомбардиру года - прим. ТАСС), потому что это реальность".

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре. Нападающий забил семь мячей в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Прошлый сезон форвард провел в "Пари Сен-Жермен", в составе которого стал чемпионом Франции и лучшим ассистентом турнира (16 передач). Летом 2023 года Месси перешел в "Интер Майами", с американским клубом он выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Для аргентинца данный трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему возглавить список самых титулованных футболистов в истории. В октябре 2023 года Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча", а в январе 2024-го был признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

На награду от ФИФА также претендовали норвежский нападающий Холанд, выступающий за английский "Манчестер Сити", и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Мбаппе. По итогам опроса Месси и Холанд набрали по 48 очков, однако аргентинец победил в номинации благодаря большему числу первых мест в голосовании среди капитанов национальных команд. Футболисты получали награду за игровой период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

В сезоне-2022/23 Холанд вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Норвежец стал рекордсменом Английской премьер-лиги по количеству голов за сезон (36), также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (12 голов). Холанд получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир сезона в Европе. Мбаппе вместе со сборной Франции дошел до финала чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром турнира (8 голов), в финальном матче француз оформил хет-трик. Вместе с ПСЖ Мбаппе стал чемпионом страны, лучшим бомбардиром (29 голов) и игроком турнира.