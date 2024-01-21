Чернышенко: деловая программа Игр будущего откроет новые возможности для сотрудничества

Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Деловая программа Игр будущего в Казани откроет новые возможности для международного сотрудничества не только в сфере спорта. Об этом на пленарной сессии "Спорт и туризм. Синергия развития" в рамках выставки-форума "Россия" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Игры будущего - главный фиджитал-турнир, концепция которого реализует принцип гармоничного развития, объединяя киберспорт и классические виды спорта. Игры будущего - один из результатов Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Казань готова со свойственным России гостеприимством принять гостей, представителей СМИ, спортсменов и болельщиков из разных стран мира, деловая программа игр откроет новые возможности для международного сотрудничества не только в сфере спорта, но и в областях науки, инноваций, игровой индустрии, креативной экономики. Гости Игр будущего увидят образ России, сочетающий в себе самобытность культуры и инновационность", - сказал Чернышенко.

Игры будущего пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.