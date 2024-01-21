Чернышенко: Игры будущего помогут сплотить спортивное сообщество

Вице-премьер РФ назвал предстоящее мероприятие событием мирового масштаба

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первые Игры будущего в Казани помогут сплотить спортивное сообщество. Такое мнение на пленарной сессии "Спорт и туризм. Синергия развития" в рамках выставки-форума "Россия" высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Это событие мирового масштаба, российский продукт, который открывает новую страницу в истории спорта, - сказал Чернышенко. - Актуальность продукта заложена в гармоничном развитии человека, физический и цифровой мир соединяются в этой концепции. Турнир поможет сплотить спортивное сообщество, это технологичность, открытость, адаптивность, триумф инноваций в спорте. Трансляция создаст для болельщиков всего мира эффект присутствия, российские разработчики позволяют проводить фиджитал-соревнования на уже существующих объектах, ничего не надо строить, порог входа достаточно низкий".

Вице-премьер подчеркнул, что ожидает на Играх будущего глав государств и болельщиков из разных стран. "Россия продолжает реализовывать принцип открытости, спорт - мягкая сила, которая способствует развитию партнерских отношений. Несмотря на политику Международного олимпийского комитета (МОК), Россия и страны-партнеры продолжают политику открытости. Ожидаем более 100 стран, более 40 стран поучаствовали в тестовых соревнований, ни о каком бойкоте речи не идет, единая фиджитал-эстафета объединила более 7 млн человек", - добавил Чернышенко.

Игры будущего пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.