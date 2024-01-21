Ольховский: теннисист Медведев нашел свою игру на Australian Open

В понедельник россиянин поборется за выход в четвертьфинал с португальцем Нуно Боржешем

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев набрал хорошую форму и нашел свою игру на Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"До этого турнира Даня [Медведев] нигде не играл, поэтому он проводил тяжелые матчи на старте, но сейчас мы видим того Медведева, к которому привыкли. Он находится в хорошей форме и наконец нашел свою игру. Я думаю, что в четвертом круге у него не будет никаких проблем, он явно выше классом своего соперника", - сказал Ольховский.

В субботу Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в четвертый круг турнира, в котором встретится с португальцем Нуно Боржешем. Матч пройдет в понедельник.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).