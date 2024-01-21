Защитник "Салавата Юлаева" Бирюков первым достиг отметки в 1 000 матчей в КХЛ

Второе место по этому показателю занимает Вадим Шипачев (968)

ТАСС, 21 января. Защитник уфимского "Салавата Юлаев" Евгений Бирюков достиг отметки в 1 000 матчей в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В воскресенье "Салават Юлаев" дома принимает хабаровский "Амур". Бирюков стал первым игроком в истории КХЛ, проведшим 1 000 матчей в лиге. На счету защитника 822 игры в регулярных чемпионатах и 178 встреч в плей-офф. За магнитогорский "Металлург" Бирюков провел 779 матчей, за "Салават Юлаев" - 221. На втором месте по количеству проведенных встреч в КХЛ располагается нападающий казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев (968).

"Тысяча матчей в лиге - выдающееся достижение, - приводит пресс-служба КХЛ комментарий президента лиги Алексея Морозова. - За каждым матчем из этой тысячи стоят каждодневный труд, упорная работа и профессиональное отношение к хоккею, которые он уже передает молодым хоккеистам. Поздравляю Евгения с этим рекордом, Он сделал это первым и навсегда вошел в историю КХЛ. Вернее - он и есть история КХЛ и одна из легенд лиги, пусть хоккейный путь продолжается дальше с таким же успехом и, конечно, без травм".

Бирюкову 37 лет, с 2005 по 2020 год он выступал за магнитогорский "Металлург", в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина (2014, 2016). В 2020 году игрок перешел в "Салават Юлаев". Вместе со сборной России Бирюков стал чемпионом мира (2012) и серебряным призером мирового первенства (2015).