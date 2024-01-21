Шипов: шахматист Непомнящий не раскрывает секретов перед турниром претендентов

На турнире в Нидерландах российский гроссмейстер занимает седьмое место

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий на соревновании в нидерландском Вейк-ан-Зее не раскрывает своих секретов перед турниром претендентов. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Непомнящего, международный гроссмейстер Сергей Шипов.

По итогам семи туров Непомнящий занимает на турнире седьмое место, набрав 3,5 очка.

"Этот турнир для Яна - хорошая подготовка к турниру претендентов, - сказал Шипов. - Понятно, что сейчас он, как и те, кто туда отобрался, не раскрывает всех своих секретов. Ян еще может включится в борьбу за победу на турнире, сегодня он сыграет против лидера Нодирбека Абдусатторова, который показывает крепкую игру здесь".

На турнире в Нидерландах шахматисты проведут 13 туров. Соревнования завершатся 28 января. Турнир претендентов состоится 2-25 апреля в Торонто.