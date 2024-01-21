Чесноков считает, что теннисист Рублев был выносливее де Минаура

Россиянин одержал победу над соперником на Australian Open в пяти сетах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев сумел перевернуть ход матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против австралийца Алекса де Минаура за счет большей выносливости. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

"Матч был гениальнейший, может, победа Рублева стала разочарованием для австралийской публики, но, думаю, зрители получили удовольствие от игры, от того, какие были скорости и напряжение, - сказал Чесноков. - Очень ценно, что Рублев вопреки проигрышу во втором и третьем сетах со счетом 6:7 собрался и переломил игру. У того немного просело внимание, а в последнем сете уже у де Минаура не было прыти, его ноги хуже таскали тело. Во второй и третьей партиях просто шла борьба за выживание, перед каждым розыгрышем игроки собирали последние силы".

"Андрей оказался более выносливым, он не сдался и не снизил уровень своей игры. Он играл не только против де Минаура, но и против трибун, и одержал потрясающую победу", - добавил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде на турнире побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).