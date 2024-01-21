Хоккеист "Спартака" Порядин пропустит матч с "Ак Барсом"

В состав красно-белых вернулись Илья Талалуев, Александр Бурмистров, Егор Зайцев и Андрей Кареев

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Павел Порядин не сыграет в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Встреча пройдет в Казани и начнется в 17:00 мск.

Порядин в 54 матчах текущего сезона набрал 50 (23 заброшенные шайбы + 27 результативных передач) очков и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды. Нападающий пропустит первый матч в чемпионате.

В состав "Спартака" вернулись нападающие Илья Талалуев, Александр Бурмистров, защитник Егор Зайцев и вратарь Андрей Кареев. Талалуев не играл с 30 декабря прошлого года, Бурмистров пропустил последние две встречи, Зайцев пропустил последний матч с "Авангардом" (1:3). Кареев сыграет впервые с 5 декабря.

"Спартак" после 54 матчей набрал 69 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. В случае победы над "Ак Барсом" красно-белые обеспечат выход в плей-офф. Казанская команда с 62 очками в 52 играх располагается на 7-й строчке в Восточной конференции.