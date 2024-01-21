Чесноков считает, что Хачанов дал бой Синнеру в матче Australian Open

Итальянский теннисист обыграл россиянина в четвертом круге со счетом 6:4, 7:5, 6:3

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов сумел дать бой итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:3 в пользу итальянца.

"Синнер на этом турнире играет просто потрясающе, он сносит соперников одного за другим. Для меня он реальный претендент на титул. Карен сумел дать ему бой, и хотя счет был 0-3, победа не была легкой для Синнера. У Карена были шансы выиграть второй сет, но он ими не воспользовался", - сказал Чесноков.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).