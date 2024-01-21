Козловский назвал самых ценных фигуристов своей команды на чемпионате России по прыжкам

По словам капитана команды, ими являются Маргарита Базылюк и Лев Лазарев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Юные Маргарита Базылюк и Лев Лазарев стали самыми ценными фигуристами команды "синих" на чемпионате России по прыжкам. Об этом журналистам заявил капитан команды Дмитрий Козловский.

"Маргарита Базылюк и Лев Лазарев - это было так круто, что просто завораживало. Настолько уверенно выходили, все делали, - сказал Козловский. - Маргарита максимально уверена в себе, у нее отсутствуют какие-либо сомнения. Но Льву выпала тяжелая роль закрывать выступление нашей команды. Думаю, он прекрасно слышал баллы, понимал, что от него зависит, но вышел, собрался и сделал все на максимум".

В турнире приняли участие две команды - Козловского (синие) и Александра Галлямова (красные). Команда Козловского набрала 382,95 балла, команда Галлямова - 330,06. В заключительном туре, где фигуристы должны были делать комбинации из пяти прыжков, Базылюк и Лазарев безупречно справились со своей задачей. Базылюк выполнила комбинации из четверного и четырех тройных тулупов, комбинацию из четверного сальхова, двух тройных тулупов и двух двойных акселей (57,08 балла). Лазарев справился с комбинацией из четверного лутца, тройного тулупа, двух двойных акселей и тройного тулупа, а затем из четверного тулупа, ойлера, тройного сальхова, ойлера и еще одного тройного сальхова.