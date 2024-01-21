Ольховский назвал феноменальной игру Рублева в конце матча против де Минаура

Российский теннисист победил в пяти сетах в матче четвертого круга Australian Open

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев сумел восстановиться после двух тяжелых сетов в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против австралийца Алекса де Минаура и показать феноменальную игру. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

"Отличный был матч, и по скорости, качеству игры пока это лучший матч на турнире. Андрей неплохо начал, но потом шла абсолютно равная борьба, где де Минаур был чуть точнее, чуть удачливее. Удивительно, как Андрей смог восстановиться физически после двух таких партий и показать феноменальную игру в концовке", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).