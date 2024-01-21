Чесноков: теннисистка Андреева достойно выступила на Australian Open

16-летняя россиянка дошла до четвертого круга

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева показала достойное выступление на Открытом чемпионате Австралии. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Андреева в матче четвертого круга проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

"Крейчикова два раза ей проигрывала, поэтому успела ее изучить, - сказал Чесноков. - Каждый матч на этом турнире чешка играет лучше и увереннее, ее крайне тяжело было обыграть. В любом случае Мирра очень достойно выступила, ей всего 16 лет, в таком возрасте дойти до четвертого круга турнира Большого шлема - это колоссальный успех . Я думаю, у нее есть все шансы выиграть турнир Большого шлема, но сейчас ей рановато".

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).