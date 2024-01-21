Козловский рассказал, что падение фигуристки Костылевой вызвало неприятные эмоции

Спортсменка упала с четверного прыжка

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Капитан команды "синих" на чемпионате России по прыжкам Дмитрий Козловский испытал неприятные эмоции после падения в четвертом туре юной фигуристки Елены Костылевой. Об этом он рассказал журналистам.

В турнире приняли участие две команды - Козловского (синие) и Александра Галлямова (красные). Команда Козловского набрала 382,95 балла, команда Галлямова - 330,06. Костылева, выступавшая за команду "красных", упала на руку в заключительном, пятом туре с четверного прыжка.

"В конце турнира была очень неприятная эмоция, связанная с переживаниями за Лену Костылеву, которая показывала очень стабильный и высокий уровень надежности своих элементов, - сказал Козловский. - Но в конце что-то не получилось. Мне показалась, что она тяжело упала, в повторе было видно, как выгнулась рука, было тяжело на это смотреть".