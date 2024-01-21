Фигурист Козловский считает честным судейство на чемпионате России по прыжкам

Команда Дмитрия Козловского победила команду Александра Галлямова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Капитан команды - победителя чемпионата России по прыжкам Дмитрий Козловский считает судейство на турнире честным. Об этом он рассказал журналистам.

В турнире приняли участие две команды - Козловского (синие) и Александра Галлямова (красные). Команда Козловского набрала 382,95 балла, команда Галлямова - 330,06.

"Судейство было честным, - сказал Козловский. - Была конкретная ситуация с Аделией Петросян, у нее выезд с прыжка был прямо перед нашим боксом, там было видно недокрут, и его поставили. Элемент иногда находится в месте, где его не видно технической бригаде, и многое зависит от политики судейства на соревнованиях. И что касается Аделии - "галка" была в месте, где ее было трудно определить, но тем не менее ее поставили".