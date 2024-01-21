Ларионов рассказал о процессе восстановления хоккеиста "Торпедо" Атанасова

Ожидается, что игрок должен восстановиться к плей-офф

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Динамика восстановления от травмы нападающего нижегородского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" Василия Атанасова хорошая. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Ларионов.

Хоккеист получил травму ноги в начале января, по словам Ларионова, Атанасов должен восстановиться к началу плей-офф. Нападающий является вторым бомбардиром "Торпедо" в сезоне, набрав по системе "гол+пас" 39 очков (19+20).

"Динамика хорошая: у нас сегодня 21-е число, 18 дней прошло с того дня, когда он получил травму. Видно, что парень готовится, он в зале трудолюбиво выполняет те процедуры, что ему прописаны, - сказал Ларионов. - Надеюсь, что за следующие две-три недели он окрепнет в плане плечевого пояса, потому что сейчас какие-то вещи он может делать на ноги, но не такие активные, по понятным причинам".

"Жизнь хоккеиста высокого уровня не заканчивается травмой, поэтому работа идет каждодневная: и терапия, и работа в зале, и функциональная подготовка. Поэтому мы рассчитываем увидеть его скорее раньше, чем позже", - добавил он.

"Торпедо" в воскресенье в овертайме обыграло действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (3:2). Нападающий "Торпедо" Николай Коваленко провел первый матч с 23 декабря. Форвард пропустил девять игр из-за травмы.

"Безусловно, когда ведущий игрок возвращается в строй, это дает своеобразный импульс людям, которые вместе с ним играли - Алексею Кручинину и Сергею Гончаруку. Это дает нам, скажем, еще одно звено - они как лидеры направляют команду за собой. Здесь соглашусь, что, получая ведущих игроков из лазарета, это делает команду сильнее", - отметил Ларионов.