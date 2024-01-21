Фигурист Галлямов подвел итоги командного турнира на чемпионате России по прыжкам

По словам капитана одной из команд, вся интрига развязывалась в последнем раунде

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Командный турнир на чемпионате России по прыжкам получился непредсказуемым, интрига держалась до последнего раунда. Такое мнение журналистам высказал капитан команды "красных" Александр Галлямов.

В турнире приняли участие две команды - Дмитрия Козловского (синие) и Галлямова (красные). Команда Козловского набрала 382,95 балла, команда Галлямова - 330,06.

"Не передать словами, насколько это было классно, вся интрига развязывалась в последнем раунде, когда исполняли по пять прыжков в каскаде. На предыдущем чемпионате России по прыжкам было довольно сложно предугадать, как каждый прыгнет этот каскад из пяти прыжков, это сложно исполнять, как бывший одиночник могу сказать. Действительно приятный турнир, быть капитаном команды большая честь, было обидно, что такое больное падение вышло у Лены [Костылевой], надеюсь, у нее все будет хорошо, думаю, что все будет в порядке", - сказал Галлямов.

"Сколько уже на Кубке Первого канала выигрывали красные команды, приятно, что наконец-то синяя команда выиграла, прервалась гегемония красной команды. Посмотрим, что будет дальше. Я второй раз в команде красных", - добавил спортсмен.

Галлямов также прокомментировал регламент турнира. "Критерии были в том году и в этом почти одинаковые, жаль, что не все следили за регламентом, но наша команда не знала, что нельзя две комбинации исполнять, потом я подошел к Александру Когану (генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках - прим. ТАСС), уточнил, - отметил спортсмен. - Все молодцы, все старались, кого-то выделить сложно. Обидно, что девочки немножко не смогли раскрыться, я думаю, к следующему чемпионату России по прыжкам подготовятся получше, будут знать регламент, чтобы не ошибиться, я всех похвалил, поздравил".

Фигурист рассказал, что трек, играющий на фоне их выступления с Анастасией Мишиной, диджей включил по его просьбе. "Я специально попросил диджея поставить Pharaoh, у него вчера был концерт, я не пошел, сегодня выступать, под вечер решил, что лучше спокойно отдохнуть, я лучше сам буду кататься, а он на всю арену играть. Думаю, Настя с удовольствием в следующем раз станет капитаном, девочки помогали надевать кофты на ребят, следующий раз тоже поможем им", - добавил Галлямов.