Козловский заявил, что фигуристов нужно поощрять за исполнение уникальных элементов

Чемпион Европы в парном катании считает, что четверной аксель должен стоить минимум 15 баллов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фигуристы, исполняющие уникальные элементы, должны поощряться более высокими баллами. Такое мнение журналистам высказал чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский после завершения чемпионата России по прыжкам.

На турнире Козловский и Александра Бойкова четырежды пытались исполнить выброс в четыре оборота. В фигурном катании четверные выбросы, четверные подкруты и четверной аксель являются самыми сложными элементами, которые исполняют единицы.

"Сейчас базовая стоимость четверного выброса крайне низкая, и исполнять его - сомнительная перспектива, - сказал Козловский. - Но в дальнейшем, если рассматривать возможность нашего допуска на международные турниры, хотелось бы иметь оправдание такого риска. Многие говорят - эти элементы исполнять нельзя, но есть же обратная сторона".

"Мы исполняли этот элемент на тренировке в 9:30 утра - Саша не убивалась с него, а на командном турнире дважды упала, пошла на третий, и в этом ничего такого нет. Вопрос - может спортсмен или нет. Это как в теннисе запретить подавать быстрее 150 км/ч, иначе плечо себе порвешь, - сравнил Козловский. - Если человек исполняет что-то уникально, его нужно поощрять. Илья Малинин исполняет четверной аксель, который стоит 12,50 балла - он должен стоить минимум 15 баллов. Четверной лутц стоит 11,50 балла, и разница всего в балл, это неправильно".