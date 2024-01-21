Хоккеист "Спартака" Порядин пропустил матч против "Ак Барса" из-за микротравмы

Как сообщил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов, форвард пройдет обследование в понедельник

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Павел Порядин пропустил матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса" из-за небольшого повреждения. Об этом журналистам сообщил главный тренер московской команды Алексей Жамнов.

"У него микротравма, пока мы решили не форсировать, посмотрим, как будет дальше все продвигаться. Завтра мы вернемся в Москву, обследуем его, после этого уже будем принимать решение", - сказал Жамнов.

"Спартак" в воскресенье на выезде проиграл "Ак Барсу" со счетом 3:4 после серии буллитов.

Порядин в 54 матчах текущего сезона набрал 50 (23 заброшенные шайбы + 27 результативных передач) очков и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды. Он впервые в сезоне пропустил игру.

"Спартак" идет четвертым в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками после 55 игр.