Хоккеист "Спартака" Филин пройдет медобследование 22 января

Нападающий получил повреждение в воскресном матче с "Ак Барсом"

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Егор Филин 22 января пройдет медицинское обследование после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса". Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

В воскресенье "Спартак" уступил "Ак Барсу" со счетом 3:4 после серии буллитов. Игроки команд в серии послематчевых бросков совершили 26 попыток. Филин получил повреждение и не выходил на лед в третьем периоде.

"Филину пришелся серьезный удар, поэтому в третьем периоде не использовали. Завтра посмотрят", - сказал Жамнов.

"Спартак" проиграл все четыре серии буллитов в текущем сезоне. Жамнов рассказал, что игроки командно не тренируют исполнение буллитов.

"Спартак" идет четвертым в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками после 55 встреч. В следующем матче красно-белые 23 января в гостях встретятся с московским "Динамо".