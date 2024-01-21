Хоккеист "Ак Барса" Шипачев рассказал о долгой серии буллитов в матче со "Спартаком"

В серии буллитов было совершено 26 бросков

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Серия буллитов матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Ак Барсом" и "Спартаком" была настолько продолжительной, что в казанской команде почти не осталось игроков, кто бы в ней не поучаствовал. Об этом журналистам рассказал нападающий хозяев Вадим Шипачев.

"Ак Барс" выиграл в серии буллитов у "Спартака" со счетом 4:3. Шипачев в ходе основного времени матча отдал голевую передачу, а также забил в серии победный буллит. В серии буллитов было совершено 26 бросков.

"Там уже Тимур [Билялов] кричал на лавку - помогите, спасите. Уже все пробили, только Юрий Иванович Бабенко (ассистент главного тренера "Ак Барса" - прим. ТАСС) остался, кто не бил. Пришлось уже мне выходить, - сказал Шипачев. - Мне кажется, матч должен был понравиться болельщикам, кроме нашей первой смены, когда сразу получили гол. А так здорово играли, выстояли в меньшинстве четыре на три. Здорово все ребята сыграли, Тимур, конечно, отдельно молодец".

Нападающий "Ак Барса" Александр Радулов получил травму в первом периоде встречи и на площадку больше не выходил. В звене с Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким его заменил Семен Терехов. "Это его первые игры после травмы, он старался. Были какие-то полумоменты, но ему еще тяжеловато, так он нам помогал. Александру желаю выздоровления, там пока непонятно, что с ним", - отметил Шипачев.

В следующем матче "Ак Барс" 24 января на выезде сыграет с екатеринбургском "Автомобилистом".