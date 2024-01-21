Команды по фиджитал-баскетболу из США, Франции и Испании примут участие в Играх будущего

В турнире по фиджитал-баскетболу примут участие 16 команд из 14 стран

ТАСС, 21 января. Шестнадцать команд из четырнадцати стран выступят на соревнованиях по фиджитал-баскетболу в рамках Игр будущего. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В Казань отправятся команды Ramboot Esports (Испания), Les Guepards (Бенин), "Лига про тим" (Россия), Partizan Esports (Сербия), Paris Phygital (Франция), "Урал баскет" (Россия), Holcattes (Гватемала), Dangerous (Черногория), Antananarivo (Мадагаскар), "Экспонента тим" (Белоруссия), Phoenix AZE (Азербайджан), R10 Team USA (США), Quetzales Mexico North Am (Мексика), Carribean Squad (Аргентина), MDMX (Китай), УНИКС (Россия). Сетка соревнований станет известна после жеребьевки.

Соревнования по фиджитал-баскетболу на Играх будущего пройдут с 21 по 29 февраля. Призовой фонд соревнований составит $1 250 000. Победитель соревнований получит $437,5 тыс.