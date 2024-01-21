Мать Костылевой рассказала о состоянии фигуристки после ее падения на прыжковом турнире

Спортсменка пока не проходила обследование после болезненного падения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева пока не проходила обследование после болезненного падения на чемпионате России по прыжкам. Об этом ТАСС рассказала мать спортсменки Ирина Костылева.

"Обследования не было. Приложили лед, локоть ушибла. Если завтра будет рецидив, то поедем к травматологу", - рассказала мать Костылевой.

Костылевой 12 лет. Она - бронзовый призер чемпионата России по прыжкам 2024 года, победительница всероссийских соревнований "Мемориал Жука" среди мальчиков и девочек 2023 года.