Представитель Рыболовлева подтвердил изучение вариантов продажи футбольного клуба "Монако"

Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Представитель российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева подтвердил ТАСС изучение перспектив продажи клуба после обращения от потенциально заинтересованных сторон.

"Мажоритарный акционер ФК "Монако" решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон", - сказал ТАСС представитель предпринимателя.

По его словам, в качестве финансового консультанта привлечен инвестиционный банк Raine Group. "Нет никаких гарантий, что стратегический анализ приведет к какой-либо сделке с участием клуба. На данный момент мы не намерены делать больше никаких других заявлений относительно стратегического анализа", - добавил собеседник агентства.

Рыболовлеву 57 лет, он приобрел контрольный пакет акций "Монако" в 2011 году, тогда клуб выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Франции. В 2017 году клуб впервые за 17 лет стал чемпионом Франции, в 2014 и 2018 годах занял второе место в чемпионате страны.

В составе "Монако" с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне "Монако" занимает четвертое место в чемпионате Франции. После 18 туров клуб набрал 33 очка.