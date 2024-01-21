Президент UFC опроверг информацию о бое Макгрегора в июне 2024 года

Ранее ирландец анонсировал поединок против американца Майкла Чендлера 29 июня

ТАСС, 21 января. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор не проведет бой против американца Майкла Чендлера в июне 2024 года. Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит портал MMA Junkie.

1 января ирландец сообщил, что поединок состоится 29 июня в Лас-Вегасе.

"Бой Макгрегора в июне? Нет. Когда или если Конор будет готов драться, мы об этом объявим", - сказал Уайт.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.