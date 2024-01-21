Нападающий "Оттавы" Тарасенко забросил победную шайбу в матче НХЛ с "Филадельфией"

У "Филадельфии" три очка на счету Егора Замулы

ТАСС, 21 января. "Оттава" в гостях со счетом 5:3 обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Зак Макьюэн (25-я минута), Тим Штюцле (32 и 59), Клод Жиру (44), Владимир Тарасенко (56). У "Филадельфии" отличились Егор Замула (12, 17), Джоэль Фараби (31).

Тарасенко забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне. Также в 40 матчах регулярного чемпионата российский нападающий отдал 19 голевых передач. Замула, помимо двух заброшенных шайб, отметился голевой передачей, на счету российского защитника "Филадельфии" теперь 15 (5 шайб + 10 голевых передач) очков в 38 играх. Игрок впервые забросил две шайбы в одном матче НХЛ.

"Филадельфия" занимает второе место в Столичном дивизионе, команда набрала 56 очков в 47 матчах. "Оттава" занимает последнее, восьмое место Атлантического дивизиона с 33 очками после 42 встреч. В следующем матче "Филадельфия" 24 января дома сыграет с "Тампой", "Оттава" в этот же день проведет выездной матч против "Монреаля".