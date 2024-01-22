Капризов сделал хет-трик и стал первой звездой матча НХЛ "Каролина" - "Миннесота"

Российский нападающий помог "Миннесоте" одержать победу со счетом 5:2

ТАСС, 22 января. "Миннесота" на выезде со счетом 5:2 обыграла "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Миннесоты" шайбы забросили российский нападающий Кирилл Капризов (18-я минута, 27, 58), Йоэль Эрикссон Эк (50), Джейкоб Миддлтон (60). У "Каролины" отличились Мартин Нечас (15) и Майкл Бантинг (49).

Капризова признали первой звездой встречи, россиянин отметился результативными действиями в четвертом матче подряд. В 39 играх текущего сезона на его счету 42 очка (18 заброшенных шайб + 24 результативные передачи).

"Миннесота" набрала 45 очков в 46 играх и идет седьмой в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Каролина" с 55 очками в 45 встречах занимает третье место в Столичном дивизионе. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 24 января по московскому времени примет "Вашингтон", "Каролина" на следующий день на выезде сыграет с "Бостоном".