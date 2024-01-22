Нападающий "Рейнджерс" Панарин забросил победную шайбу в матче НХЛ с "Анахаймом"

Россиянина признали лучшим игроком встречи

ТАСС, 22 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:2 обыграл "Анахайм" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Рейнджерс" отметились Винсент Трочек (38-я минута), Уилл Кайлли (51), Артемий Панарин (55), Крис Крайдер (57) и Джимми Веси (60). У проигравших дважды отличился Адам Хенрик (1, 16). Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 18. Панарин был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 60 очков по итогам 46 матчей. "Анахайм", потерпевший третье поражение подряд, занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе с 31 очком после 46 игр. Обе команды проведут следующие матчи в ночь на 24 января по московскому времени: "Рейнджерс" на выезде сыграют против "Сан-Хосе", "Анахайм" примет "Баффало".

В других встречах игрового дня "Детройт" на своей площадке справился с "Тампой" (2:1). В составе гостей результативную передачу на свой счет записал нападающий Никита Кучеров, его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 35 и стал третьей звездой матча. "Торонто на выезде обыграл "Сиэтл" (3:1), первой звездой матча признали вратаря канадской команды Илью Самсонова, отразившего 16 бросков из 17.

"Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Даллас" (3:2 ОТ). В составе хозяев шайбу забросил защитник Александр Романов, его одноклубник Илья Сорокин отразил 40 из 42 и стал второй звездой матча. Команда из Нью-Йорка провела первую игру под руководством четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Руа, о назначении которого объявили 20 января.