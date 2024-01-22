Капризова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге

Форвард "Миннесоты" оформил хет-трик в матче с "Каролиной"

ТАСС, 22 января. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

В гостевом матче против "Каролины" (5:2) Капризов сделал хет-трик и помог команде одержать вторую победу подряд. Россиянин в третий раз за карьеру забросил три шайбы в одной игре регулярного чемпионата НХЛ.

Второй звездой признали канадского нападающего "Нью-Йорк Айлендерс" Бо Хорвата, который забросил победную шайбу в домашнем матче против "Далласа" (3:2 ОТ). Третьей звездой стал американский вратарь "Детройта" Алекс Лайон, отразивший 27 бросков из 28 в домашней встрече с "Тампой" (2:1).