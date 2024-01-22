Участницу трех зимних Олимпийских игр Тамбовцеву дисквалифицировали за допинг

Срок наказания истечет 2 октября 2025 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года за нарушение антидопинговых правил россиянку Анастасию Тамбовцеву (в девичестве - Скулкину), трижды принимавшую участие в Олимпийских играх (2002, 2006, 2010). Об этом свидетельствуют материалы IBSF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Срок дисквалификации 41-летней Тамбовцевой, завершившей карьеру в 2014 году, истечет 2 октября 2025 года. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин. Тамбовцева пыталась опротестовать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде, но он после рассмотрения дела не принял сторону россиянки.

На Играх 2002 и 2006 годов Тамбовцева выступала на турнирах по санному спорту, где заняла 27-е и 21-е места соответственно. На Олимпиаде 2010 года в канадском Ванкувере она в составе женского бобслейного экипажа показала 9-й результат.

Последний раз Тамбовцева выступала на международных соревнованиях в январе 2014 года, тогда ее экипаж занял третье место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице. После окончания карьеры спортсменки Тамбовцева на протяжении нескольких лет входила в тренерский штаб сборной России по бобслею, а в последние годы возглавляла Федерацию бобслея Брянской области.

Ранее за употребление метилгексанамина отбывали дисквалификации олимпийский чемпион волейболист Дмитрий Мусэрский, неоднократный чемпион и рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников и двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в составе сборной Германии Эви Захенбахер-Штеле. По мнению этих спортсменов, запрещенный препарат попал в их организмы случайным путем через пищу или после употребления биологически активных добавок (БАД).