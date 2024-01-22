Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист в четырех сетах победил португальца Нуно Боржеша

СИДНЕЙ, 22 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл португальского теннисиста Нуно Боржеша в матче четвертого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 в пользу Медведева (3-й номер посева). Боржеш не вошел в число сеяных. В четвертьфинале россиянин сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (9), который в четвертом круге победил француза Артура Казо, получившего от организаторов турнира специальное приглашение - wild card.

Медведев - второй представитель России в четвертьфинале соревнований в мужском одиночном разряде. 21 января в эту стадию турнира вышел Андрей Рублев.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Боржешу 26 лет, он располагается на 69-й позиции мирового рейтинга и ни разу не побеждал на турнирах ATP. Выход в четвертый круг Australian Open стал лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема, ранее португалец не проходил далее второго круга. Боржеш лишь во второй раз участвовал в основной сетке Australian Open, в 2023 году Боржеш он проиграл в первом круге.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).