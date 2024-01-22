Российские стрелки не включены в новый международный пул допинг-тестирования

В прошлом году Международная федерация спортивной стрельбы включила в пул одну спортсменку из России - Дарью Семьянову

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) не включила в регистрируемый пул допинг-тестирования на первый квартал 2024 года ни одного россиянина. Об этом свидетельствуют материалы ISSF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В новый регистрируемый пул тестирования вошли восемь стрелков - по одному представителю Австралии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Венгрии, Казахстана и Южной Кореи.

Спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

В январе 2023 года в международный регистрируемый пул была включена одна представительница России - чемпионка Европы 2021 года в стендовой стрельбе Дарья Семьянова, в январе 2022 - серебряный призер Олимпийских игр Юлия Круглова (в девичестве - Зыкова) и двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина.

Российские стрелки с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.