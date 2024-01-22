Поздняков подчеркнул важность флага и гимна страны для российских спортсменов

Президент Олимпийского комитета России назвал атлетов наиболее патриотично настроенной частью соотечественников

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Выступление с национальным флагом и гимном для российских спортсменов является главным объединяющим фактором и стимулом принимать участие в международных соревнованиях. Такое мнение в рамках проекта общества "Знание" высказал глава Олимпийского комитета России и четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

"Самым важным фактором, который объединяет всех спортсменов, - это объединение вокруг флага, - сказал Поздняков. - Каждый спортсмен мечтает добиться выдающихся результатов, представляя свою страну. Спортсмены - наиболее патриотически настроенная часть наших соотечественников, они всю жизнь тренируются и готовятся, чтобы выступить под государственным флагом своей страны и в случае победы услышать ее гимн. Я уверен, что так есть и будет в будущем, потому что невозможно представить, что спортсмен индивидуально выступает на каких-то соревнованиях, тогда он будет выступать как одиночка, он не будет чувствовать за собой поддержку своей страны. А те, кто выступает с флагом и гимном, чувствуют это и будут передавать это своим детям".

"Это и является любовью к своей стране и патриотизмом. Патриотизм - это любовь к своей стране, мы демонстрируем, что Россия - не просто место, где мы родились, а страна, которую мы хотим сделать лучше, богаче и передать это все следующим поколениям. Возможно, я говорю это уже с позиций 50-летнего человека, но тем не менее главная линия проходит с самого начала, когда человек начинает заниматься спортом и мечтать о победах на международной арене", - добавил он.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, при условии, что им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. На таких же условиях МОК допустил их до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Поздняков назвал такой подход МОК дискриминирующим, спортсменов, которые на них согласились, он считает "нейтрализованными".