Переговоры по организации боя-реванша Емельяненко - Дацик отложили

Поединок планировалось провести в конце февраля

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик не сможет в ближайшее время провести реванш с Александром Емельяненко из-за травмы руки. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее менеджер Дацика Яков Летов сообщил "Спорт-Экспрессу", что реванш может состояться в конце февраля.

"Бой отложен из-за того, что Дацика покусала собака", - сказал Хрюнов.

Дацику 43 года, на его счету 15 боев в ММА, в которых он одержал 7 побед (три нокаутом). В боксе он провел 10 боев и одержал 7 побед (четыре нокаутом). На счету 42-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах.