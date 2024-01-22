В "Спартаке" сообщили, что Абаскаль не возглавит испанский "Кадис"

Генеральный директор красно-белых Олег Малышев заявил, что испанский специалист продолжит возглавлять московскую команду

ТАСС, 22 января. Испанец Гильермо Абаскаль продолжит тренировать московский футбольный клуб "Спартак". Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

19 января журналист Анхель Гарсия Альварес сообщил, что Абаскаль является главным претендентом на пост главного тренера "Кадиса". В тот же день соответствующую должность покинул Серхио Гонсалес.

"Гильермо - наш тренер. Работаем дальше. Из "Кадиса" к нам не обращались", - сказал Малышев.

Информацию о возможном назначении Абаскаля опроверг президент испанского клуба Мануэль Вискайно, комментарий которого приводит газета Diarui De Cadiz. Отмечается, что Вискаино выразил сожаление в связи с необходимостью смены тренера. Он также исключил другие кандидатуры на пост главного тренера команды, среди которых назывались Пабло Мачини, Руби и Диего Мартинес. Он добавил, что некоторые тренеры из данного списка общались с руководством "Кадиса" и были близки к назначению в клуб, однако по разным причинам не смогли подписать контракт с "Кадисом".

Абаскаль возглавляет "Спартак" с лета 2022 года. Контракт с 34-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25. После 18 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками.

По итогам 21 тура "Кадис" располагается на 18-й позиции (зона вылета) в таблице чемпионата Испании. На счету команды 15 очков.