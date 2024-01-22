Зиньковский считает сборную Сербии нормальным соперником для команды России по футболу

Команды сыграют товарищеский матч в марте

ТАСС, 22 января. Сборная Сербии по футболу является нормальным соперником для команды России. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник московского "Спартака" и российской команды Антон Зиньковский.

20 декабря президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что сборная России в марте сыграет с командой Сербии.

"Не знаю, как оценить их уровень. Нормальный соперник, у нас там играет Срджан Бабич, - сказал Зиньковский. - Я бы просто хотел сыграть за сборную, мне без разницы с кем".

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.