Калинская впервые вышла в четвертьфинал Australian Open

Теннисистка осталась единственной представительницей России на турнире в женском одиночном разряде

СИДНЕЙ, 22 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла итальянку Жасмин Паолини в матче четвертого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4 6:2 в пользу Калинской (без номера посева). Паолини была посеяна под 26-м номером. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь (12) и француженкой Осеан Доден (без номера посева).

Калинская стала единственной россиянкой, которая дошла до четвертьфинала турнира в женском одиночном разряде. Ранее в четвертом круге Мирра Андреева проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6), Мария Тимофеева - украинке Марте Костюк (2:6, 1:6). Из россиян в четвертьфинал в мужском одиночном разряде вышли Даниил Медведев и Андрей Рублев, на стадии четвертого круга выступление на турнире завершил Карен Хачанов, уступивший итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 5:7, 3:6).

Калинской 25 лет, она занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и ни разу не выигрывала турниры под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Australian Open - ее лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее россиянка не проходила далее второго круга на соревнованиях данной категории.

Паолини 28 лет, она располагается на 31-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсменки один титул WTA. На текущем розыгрыше Australian Open итальянка показала лучший результат в карьере на турнирах Большого шлема, ранее она не проходила далее второго раунда.

Australina Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).