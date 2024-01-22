В "Оренбурге" рассказали, когда ожидают прибытия футболиста Томпсона в команду

Ранее игрок не смог вылететь в Россию из-за раскупленных на нужный рейс билетов

ТАСС, 22 января. Полузащитник чилийского футбольного клуба "Коло-Коло" Хорди Томпсон, который не смог вылететь в Россию для завершения перехода в "Оренбург", прибудет в расположение новой команды вечером понедельника. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил президент "Оренбурга" Василий Еремякин.

Ранее CNN сообщил, что футболист, который должен перейти в "Оренбург" на правах аренды, не смог вылететь в Россию, поскольку билеты на необходимый рейс были раскуплены.

"Томпсон на данный момент летит. Ожидаем, что сегодня вечером он прибудет в расположение команды", - сказал Еремякин.

"Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 15 очков в 18 матчах.