Албанский футболист "Эмполи" Исмайли отказался от перехода в "Локомотив"

Центральный защитник принял решение остаться в итальянском клубе

ТАСС, 22 января. Защитник итальянского футбольного клуба "Эмполи" Ардиан Исмайли отказался перейти в московский "Локомотив". Об этом сообщил на своей странице в X журналист Николо Скира.

Отмечается, что игроком также интересовался другой клуб из чемпионата России, однако Исмайли принял решение остаться в "Эмполи".

Исмайли 27 лет, он выступает за "Эмполи" с августа 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей в различных турнирах, в которых не отметился результативными действиями. За сборную Албании футболист принял участие в 36 играх, национальная команда отобралась на чемпионат Европы 2024 года.

"Локомотив" по итогам 18 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 31 очко.