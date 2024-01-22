Арбитр финала чемпионата мира в России Питана вошел в состав ЭСК РФС

Нестор Питана начал карьеру арбитра в 2006 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Аргентинский арбитр Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Питана начал карьеру арбитра в 2006 году, в 2010-м получил категорию Международной федерации футбола (ФИФА). Питана работал на двух финалах Кубка Либертадорес и был главным арбитром финала чемпионата России в 2018 году между сборными Франции и Хорватии.

На данный момент последний матч в качестве главного арбитра Питана провел в 2022 году на матче чемпионата Аргентины.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.