Вяльбе считает, что Байден и Трамп одинаковы в ненависти к России

Глава Федерации лыжных гонок России убеждена, что надо уметь работать и со сторонниками страны, и с ее противниками

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден одинаково ненавидят Россию, однако с ними все равно необходимо искать диалог, как и российским спортивным чиновникам - в общении с западными коллегами. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) и другие международные федерации по олимпийским зимним видам спорта сохраняют отстранение российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

"Я никаких претензий к президенту FIS [Йохану Элиашу] не имею, у нас есть контакт с людьми, и мы прекрасно понимаем, что они несамостоятельные и не могут принять решение, которое бы шло вразрез с другими, - сказала Вяльбе. - Кроме того, он единолично решения не принимает - в стане совета FIS больше наших врагов, нежели друзей. Вообще, мое глубокое убеждение в том, что всегда и со всеми нужно уметь работать, с хорошими и с плохими".

Собеседница агентства отметила, что в будущем не видит преград для возобновления диалога с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. "А почему нет? Пройдет время, причем неважно, останется Байден или придет Трамп - они оба одинаковые: для меня что один, что второй - оба ненавидят нас и завидуют. И что? С ними не надо работать? Надо уметь контактировать со всеми и искать возможности. Единственное, не надо стучаться в закрытые двери и чего-то просить, нужно быть самодостаточными людьми", - подчеркнула она.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.