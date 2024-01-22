Смагин: шахматист Непомнящий не ставит себе задач на турнире в Вейк-ан-Зее

Ян Непомнящий по итогам восьми туров занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 4,5 очка

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий играет спокойно и не ставит перед собой каких-то задач на турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

По итогам восьми туров Непомнящий занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 4,5 очка.

"Ян не ставит перед собой каких-то задач, не играет дебюты, которые очень хорошо знает, отсюда такой средний результат. Несколько настораживает, что он пропускает тактические удары. Иногда он относится к некоторым позициям, где ему кажется, что у него все хорошо, слишком легковесно. Для него этот турнир - это попытка почувствовать классический контроль перед турниром претендентов", - сказал Смагин.

На турнире в Нидерландах шахматисты проведут 13 туров. Соревнования завершатся 28 января. Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто.