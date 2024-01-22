Тарпищев: Калинская показывает симпатичную игру и может выйти в полуфинал Australian Open

В понедельник российская теннисистка вышла в четвертьфинал соревнований, она единственная представительница страны на этой стадии турнира в женском одиночном разряде

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Анна Калинская демонстрирует симпатичный теннис на Australian Open и может выйти в полуфинал соревнований, если позволит физическое состояние. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В понедельник Калинская обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:4, 6:2) и впервые вышла в четвертьфинал на турнирах Большого шлема.

"Калинская пару прилично играет, но раньше была недостаточно цепкой. Манера держаться у нее такая, аристократическая. Реально же по голове, по уму она играет хорошо, - сказал Тарпищев. - Стала играть реально сильнее сейчас - за счет технико-тактических действий. Симпатичный теннис показывает, ей по силе, если физически хватит, оказаться в полуфинале".

Калинская стала единственной россиянкой, которая дошла до четвертьфинала турнира в женском одиночном разряде. За выход в полуфинал она сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).