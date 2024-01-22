Чесноков: теннисисту Рублеву будет тяжело физически в матче с Синнером

Андрей Рублев в четвертом круге Australian Open обыграл соперника в пяти сетах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российскому теннисисту Андрею Рублеву будет тяжело физически восстановиться к четвертьфинальному матчу Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против итальянца Янника Синнера. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В четвертом круге Рублев победил австралийца Алекса де Минаура со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

"В прошлом матче Андрей пробежал пятисетовый марафон, очень тяжелая игра была. Я бы после такого дальше играть не стал, а пошел бы на какой-нибудь пляж, благо в Австралии с этим все в порядке, и лежал бы там дня три. После таких встреч восстановиться очень непросто, и Синнер сейчас находится в просто потрясающей форме, так что Андрею будет очень тяжело физически", - сказал Чесноков.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).